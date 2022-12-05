ЗСУ відбили 13 атак окупантів – Генштаб

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Майданчик і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 грудня.

Противник минулої доби завдав сім ракетних і 32 авіаційних ударів, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Однак республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію рф проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Певні підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад 20 населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. російські окупанти не припиняють вогневий терор цивільного населення міста Херсон.

Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника становлять до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 мертвими.

Українська авіація минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Водночас наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та чотири безпілотники окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вразили два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об'єкт противника.

Раніше повідомлялось, що росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні.