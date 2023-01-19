Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЗСУ відбили 14 атак ворога у двох областях - Генштаб

19 січня 2023, 08:37
ЗСУ відбили 14 атак ворога у двох областях - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів: Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Про це 19 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Зазначається, що противник завдав 25 авіаційних ударів і здійснив понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів рф по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України", - наголосило військове керівництво.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не змінилася.

"У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил рф та республіки білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону", - зазначили в Генштабі.

При цьому ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Також численні ворожі атаки з різних видів зброї зафіксовані на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Українська авіація за добу 18 січня завдала 13 ударів по районах зосередження супротивника та три - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також було збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА Мерлін-ВР.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три пункти управління, п'ять районів зосередження окупантів, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти ворога.

Раніше повідомлялось, що росія використовує залізничні цистерни для перекидання військовослужбовців до білорусі.

війнаЗСУГенштабзведення

Останні матеріали

росія прагне зламати Захід. Головний її принцип
Політика
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 18 січня 2023, 16:57
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Політика
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Переклад iPress – 18 січня 2023, 11:36
Макіївка та Бахмут: вплив російських втрат. Але відповіді на питання, що змусить росію припинити війну, немає – Лоуренс Фрідман
Макіївка та Бахмут: вплив російських втрат. Але відповіді на питання, що змусить росію припинити війну, немає – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 18 січня 2023, 09:38
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
Політика
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
17 січня 2023, 15:40
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Технології
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 січня 2023, 14:59
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Політика
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Переклад iPress – 17 січня 2023, 11:01
Технології
"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN
Переклад iPress – 17 січня 2023, 09:13
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Політика
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Переклад iPress – 16 січня 2023, 16:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється