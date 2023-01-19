ЗСУ відбили 14 атак ворога у двох областях - Генштаб

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів: Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Про це 19 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Зазначається, що противник завдав 25 авіаційних ударів і здійснив понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів рф по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України", - наголосило військове керівництво.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не змінилася.

"У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил рф та республіки білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону", - зазначили в Генштабі.

При цьому ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Також численні ворожі атаки з різних видів зброї зафіксовані на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Українська авіація за добу 18 січня завдала 13 ударів по районах зосередження супротивника та три - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також було збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА Мерлін-ВР.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три пункти управління, п'ять районів зосередження окупантів, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти ворога.

Раніше повідомлялось, що росія використовує залізничні цистерни для перекидання військовослужбовців до білорусі.