ЗСУ відбили атаки поблизу Авдіївки, але війська рф продовжують наступати – ISW

російські війська підтвердили наступ поблизу Авдіївки.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики розказали, що на кадрах з геоприв'язкою видно, що 15 грудня російські сили незначно просунулися на північ від Первомайського.

"Додаткові кадри з геоприв'язкою, опубліковані 19 грудня, говорять про те, що російські війська також незначно просунулися поблизу кар'єра на північний захід від Авдіївки. Крім того, йдеться в огляді, росіяни намагаються витіснити ЗСУ з позицій на авдіївському коксохімічному комбінаті (на північно-західній околиці Авдіївки) і наступають на північному фланзі Авдіївки біля Степового", - йдеться в звіті.

В той же час, українські війська відбили атаки росіян поблизу самої Авдіївки, а також на північний, південний і південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки.

В ISW заявляють, що російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ на північ від Бахмута. На кадрах із геолокацією видно, що російські війська просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від Бахмута.

"Українські військові заявили, що російське військове командування на Бахмутському напрямку задіє свої найбільш боєздатні частини повітряно-десантної і морської піхоти, а також підрозділи "Шторм-Z" і "Шторм-В", які складаються здебільшого з полонених новобранців, і що мета російських військ - атакувати Часів Яр", - написали в огляді.

Раніше в ISW спрогнозували, як нестача боєприпасів у ЗСУ вплине на ситуацію на фронті.