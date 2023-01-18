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ЗСУ за добу ліквідували 820 загарбників та ворожий літак

18 січня 2023, 08:50
ЗСУ за добу ліквідували 820 загарбників та ворожий літак
ЗСУ Нікіта Тітов
За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 117 770 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,

- танків - 3130 (+9) од,

- бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,

- артилерійських систем - 2108 (+4) од,

- РСЗВ - 442 (+1) од,

- засобів ППО - 220 (+0) од,

- літаків - 287 (+1) од,

- гелікоптерів - 276 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),

- крилатих ракет - 749 (+0),

- кораблів /катерів - 17 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,

- спеціальної техніки - 190 (+0).

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генералом Марком Міллі у Польщі.

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