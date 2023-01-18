ЗСУ за добу ліквідували 820 загарбників та ворожий літак
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,
- танків - 3130 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,
- артилерійських систем - 2108 (+4) од,
- РСЗВ - 442 (+1) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+1) од,
- гелікоптерів - 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).
Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генералом Марком Міллі у Польщі.