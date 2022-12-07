ЗСУ за добу знищили 17 безпілотників росіян

Українські захисники минулої доби збили 17 ворожих безпілотників. З них 14 іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Захисники уточнили, що з 14 ліквідованих Shahed 10 дронів збили бійці Повітряного командування "Схід".

Також про збитий дрон Shahed-136 повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що окупанти вночі намагалися атакувати регіон, проте сили ППО збити ворожий безпілотник.

Раніше повідомлялось, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що в росії залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні.