Матеріали:
Теми:

ЗСУ за добу знищили 17 безпілотників росіян

07 грудня 2022, 09:20
ЗСУ за добу знищили 17 безпілотників росіян
Фото: defence-ua com
Українські захисники минулої доби збили 17 ворожих безпілотників. З них 14 іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook 

"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Захисники уточнили, що з 14 ліквідованих Shahed 10 дронів збили бійці Повітряного командування "Схід".

Також про збитий дрон Shahed-136 повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що окупанти вночі намагалися атакувати регіон, проте сили ППО збити ворожий безпілотник.

Раніше повідомлялось, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що в росії залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні.

ЗСУбезпілотникишахеди

Останні матеріали

Нестача боєприпасів, уроки від повітряних атак та нескінченний наступ росіян на Бахмут – Філліпс О’Брайен
Cуспільство
Нестача боєприпасів, уроки від повітряних атак та нескінченний наступ росіян на Бахмут – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 12:34
Полювання на відьом – хейт середньовіччя. Як би не спалити
Полювання на відьом – хейт середньовіччя. Як би не спалити "Пташку" у тому ж багатті
Дмитро Редько – 07 грудня 2022, 09:32
путінські пропагандони вимагають у населення грошей через невдачі на війні. Та, як звичайно, погрожують
Cуспільство
путінські пропагандони вимагають у населення грошей через невдачі на війні. Та, як звичайно, погрожують "кузькіною мамою" світу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 08:55
Корупція та прагнення генералів до традиційних
Технології
Корупція та прагнення генералів до традиційних "радянських стандартів" поховали російські повітряні сили. Повітряна війна, частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 06 грудня 2022, 12:55
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють –
Технології
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють – "орланів" поменшало – The Washington Post
06 грудня 2022, 11:52
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Технології
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 14:59
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 10:24
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Cуспільство
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 07:05
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється