НОВИНИПідрахунок втрат засобів повітряного нападу російської армії у валюті провели у Генеральному штабі ЗСУПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ за три дні знищили ворожої техніки на 157,5 млн доларів
Фото: afp.com
Українські захисники протягом 5-7 вересня 2022 року знищили крилатих ракет, літаків та гелікоптерів російської армії на 157,5 млн доларів.
Про повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
У Генштабі пояснили, що пораховані лише засоби повітряного нападу російської армії: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, які знищили підрозділи Зенітних ракетних військ Повітряних сил, Протиповітряна оборона Сухопутних військ та Десантно-штурмові війська.
Одна з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні рф – це крилата ракета Х-101, орієнтовна вартість якої 13 млн доларів. Шість таких ракет ворог випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збила ППО Повітряних сил), тобто загальна вартість випущених ракет становить 78 млн доларів.
Крім того, росіяни випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59, загальна вартість становить 600 тис. доларів (300 тис. доларів за одиницю).
Також за цей період ворог втратив два ударні вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за одиницю).
Воїни ДШВ 5-7 вересня знищили три російські штурмовики Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за одиницю).
За три дні українські військові знищили 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня типу “Орлан-10” на 1 млн доларів (100 тис. доларів за одиницю).
“Отже, за орієнтовними підрахунками, лише у небі за три доби війни втрати російської армії склали 157, 5 млн доларів США”, - підкреслили у Генштабі.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ з 24 лютого по 10 вересня 2022 року ліквідували близько 52 тисяч 250 російських загарбників та знищили 212 ворожих гелікоптерів.
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10 09 2022 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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