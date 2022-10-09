ЗСУ за три дні знищили ворожої техніки на 157,5 млн доларів

Підрахунок втрат засобів повітряного нападу російської армії у валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ

Українські захисники протягом 5-7 вересня 2022 року знищили крилатих ракет, літаків та гелікоптерів російської армії на 157,5 млн доларів.

Про повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

У Генштабі пояснили, що пораховані лише засоби повітряного нападу російської армії: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, які знищили підрозділи Зенітних ракетних військ Повітряних сил, Протиповітряна оборона Сухопутних військ та Десантно-штурмові війська.

Одна з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні рф – це крилата ракета Х-101, орієнтовна вартість якої 13 млн доларів. Шість таких ракет ворог випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збила ППО Повітряних сил), тобто загальна вартість випущених ракет становить 78 млн доларів.

Крім того, росіяни випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59, загальна вартість становить 600 тис. доларів (300 тис. доларів за одиницю).

Також за цей період ворог втратив два ударні вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за одиницю).

Воїни ДШВ 5-7 вересня знищили три російські штурмовики Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за одиницю).

За три дні українські військові знищили 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня типу “Орлан-10” на 1 млн доларів (100 тис. доларів за одиницю).

“Отже, за орієнтовними підрахунками, лише у небі за три доби війни втрати російської армії склали 157, 5 млн доларів США”, - підкреслили у Генштабі.