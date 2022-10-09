ЗСУ знищили вже 212 ворожих гелікоптерів та близько 52 250 загарбників – Генштаб Ольга

Матарикіна

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському і Донецькому напрямках

Фото: з вільних джерел

Збройні сили України з 24 лютого по 10 вересня 2022 року ліквідували близько 52 тисяч 250 російських загарбників, що на 350 осіб більше порівняно з попередньою добою. Про це відомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook. Також захисники України знищили 2136 російських танків (+14 одиниць), бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9), артилерійських систем – 1259 (+22), РСЗВ – 311 (+5), засобів ППО ‒ 162 (+3), літаків – 239 (+0), гелікоптерів – 212 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10), крилатих ракет ‒ 215 (+1), кораблів / катерів ‒ 15 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27), спеціальної техніки ‒ 114 (+2). Раніше повідомлялося, що втрати ворога на 2 вересня 2022 року - майже 48,7 тис. осіб та 2009 танків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію