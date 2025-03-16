ЗСУ застосували по території росії нову ракету – Forbes

Ракета має дальність 1000 км.

Україна має нову крилату ракету Довгий Нептун з дальністю 1000 км і вже застосувала її проти рф, пише бізнес журнал Forbes.

Довгий Нептун це довша версія української протикорабельної крилатої ракети Нептун довжиною 5 метрів, що потопила флагман Чорноморського флоту рф москва у квітні 2022 року.

"Довгий Нептун був випробуваний і успішно використаний у бойових діях. Нова українська ракета, точний удар. Радіус дії – тисяча кілометрів", – пише видання.

Восени минулого року ми повідомляли, що у ВМС розкрили нові факти про знищення крейсера "москва".