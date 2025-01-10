Було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільних.

Сили оборони атакували пункт управління 3-го армійського корпусу ЗС рф в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Про це Генштаб ЗСУ написав на Facebook-сторінці.

"10 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу зс рф у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області", - йдеться в дописі.

Військові також написали, що протягом останнього тижня ЗСУ завдали низку ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

"При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення", - додали у Генштабі.

Крім того, сьогодні, 10 січня, Україна атакувала склад російських дронів-розвідників.