ЗСУ завдали успішні удари по російських пунктах управління

Підрозділи ЗСУ за останню добу вразили два пункти управління ворога. Разом з тим рф не залишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області і намагається наступати на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу 3 січня.

Зазначається, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили та військової техніки російських окупантів.

Також повідомляється, що протягом цієї доби противник завдав вісім авіаударів і здійснив 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей, ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. російські окупанти роблять спроби покращити тактичне становище на Лиманському та Авдіївському напрямах, посилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих із Херсонського напрямку.

Як зазначили у Генштабі, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без істотних змін. російські окупанти зберігають військову присутність у

прикордонних районах Білорусі та росії. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Також противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеччя, Червоне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

На інших напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріл позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення.

На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка, Первомайське Харківської області та Макіївка, Майданчик, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріл позицій наших військ з танків та артилерії різних типів у районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмут, Кліщеївка, Водяне та Мар'їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Часівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ із танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріл цивільної інфраструктури міст та селищ уздовж правого берега річки Дніпро. Від артобстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

Нагадаємо, що підбиваючи підсумки 2022 року, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ звільнили від російських окупантів 40% захоплених після 24 лютого територій та 28% від усіх захоплених росією територій України.