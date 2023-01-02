ЗСУ звільнили 40% захоплених рф з лютого територій, - Залужний підбив військові підсумки 2022 року

Сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 786 км, у тому числі активна лінія фронту з агресором складає 1500 км

Підбиваючи підсумки 2022 року, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ звільнили від російських окупантів 40% захоплених після 24 лютого територій та 28% від усіх захоплених росією територій України.

Він додав, що активна лінія фронту з російським агресором сьогодні складає 1500 км.

"Звільнення правобережної Херсонщини довело загальну площу звільнених територій майже до 40 тис. кв. км. Сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 786 км, у тому числі активна лінія фронту з агресором складає 1500 км", - ідеться у повідомленні.