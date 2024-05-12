Саміт миру по Україні може стати "великим кроком" до миру – канцлер

В червні має пройти Саміт миру, який проводять Україна і Швейцарія.

Він може стати "великим кроком" до миру, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Tagesschau.

"Навіть якщо там зараз не обговорюватиметься основне питання миру, а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", - сказав Шольц.

Він дродав, що завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".

Саміт миру відбудеться 15-16 червня в Швейцарії.

Україна і Швейцарія запросили на захід більше 150 країн і міжнародних організацій.