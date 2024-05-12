російські атаки відкривають новий фронт в Україні – The New York Times

Останній наступ рф розширив поле бою вздовж північного кордону України та змусив тисячі мирних жителів тікати до Харкова, найближчого великого міста.

Про це пише журнал The New York Times.

Військові аналітики вважають, що вторгнення росії на територію Харківської області може бути частиною хитрої російської стратегії, яка може не обов'язково полягати в тому, аби відкрити нову лінію наступу на Харків.

Вони додають, що такі дії росіяни можуть відволікати українську армію з інших напрямків фронту, де війська є виснаженими та розтягнутими.

"Цілком ймовірно, що найближчі тижні будуть дуже похмурими для українських сухопутних військ на сході. Хоча наразі атаки здаються невеликими за масштабами, їхньою метою є підірвати моральний дух українців - як цивільних, так і військових", - каже австралійський генерал у відставці Мік Райан.

Він додав, що в разі, якщо ЗСУ вирішать утримувати свої позиції за будь-яку ціну, то втратять ще більше особового складу.

За його словами, це може стати "серйозним випробуванням" та "одним з найважчих моментів для України у війні".

Експерти кажуть, що новий наступ росії навряд чи дійде до вулиць Харкова, адже українські захисники побудували ретельно продуману оборону навколо міста. Там вириті кілометри траншей з колючим дротом, мінами та незліченними маленькими цементними пірамідками, які блокують танки, тобто "зуби дракона", як їх називають місцеві військові.

"Українські посадовці, починаючи з президента Володимира Зеленського, також вказують на те, що вони поспішають з підкріпленням. Проте Україна має бути обережною у своїх діях, зважаючи на виснаженість своїх збройних сил. Припаси з довгоочікуваного американського пакета допомоги лише починають надходити на лінію фронту, що робить українців більш вразливими, ніж вони були впродовж останніх місяців", - пише видання.

російська армія повільно, але впевнено прориває українську оборону в 150 милях на південь від Харкова, прямуючи до невеликого, але стратегічно розташованого міста Часів Яр.

За останніми повідомленнями, російські війська просунулися досить близько до критично важливої автомагістралі, аби майже перерізати українські лінії постачання. Українські воїни також повідомляли, що окупанти атакувати північний прикордонний район для того, аби відволікти Сили оборони на цій ділянці, проте вони запевняють, що такі дії не спрацювали.

Також журналісти розповіли історію місцевої жительки Вовчанська Тетяни Новікової, яка всі свої 55 років прожила у цьому місті. В ньому вона народилася, вийшла заміж, працювала на заводі та виховала двох дітей. Проте обстріли стали настільки жахливими, що жінка разом зі своєю сім'єю вирішили евакуюватися та покинути рідну домівку. Вже в п'ятницю вона приїхала зі своїми батьками до харківської школи, яку перетворили на центр прийому переміщених осіб.

Новікова розповіла, що у Вовчанську залишилися лише "старі та інваліди, які не можуть пересуватися".

"Якщо ракета влучить туди, де вони живуть, вулиці будуть повні трупів", - додала жителька Вовчанська.

За словами місцевих, останніми днями життя у Вовчанську стало нестерпним: немає телефонного зв'язку, електрики, інтернету і не так багато їжі. Всі супермаркети та ринок були зачинені. Навіть українські військові покинули місто, хоча посадовці заявили, що війська досі захищають Вовчанськ, ймовірно, з околиць.

"Повернутися неможливо. росіяни все руйнують. Вони стирають вулиці", - зауважила Новікова.

Вона розповіла, як її сім'я ховалася від нещодавнього повітряного нальоту. За її словами, російська бомба зруйнувала сусідню школу. Вибухова хвиля була настільки сильною, що вибила вікна та розхитала будинки за декілька кварталів від неї.

"І це лише одна бомба. Вони скидають десятки", - додала жінка.