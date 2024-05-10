Командувач Сухопутних військ ЗСУ спрогнозував критичну фазу у війні в найближчі місяці та розповів про плани рф

Очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня стане стимулом для України.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк каже, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці. Оскільки американська допомога тільки починає надходити на лінію фронту, генерали владіміра путіна кидають туди все боєздатне озброєння, яке у них є, щоб випробувати виснажені й недостатньо забезпечені українські війська.

Про це повідомляє The Economist.

"росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", — вважає Павлюк.

Він зазначає, що Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, і очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня стане стимулом. Але залишається невизначеним, чи отримає Україна новіші версії F-16, які необхідні для боротьби з російськими бомбардувальниками.

Павлюк вважає, що росія продовжуватиме концентруватися на Луганській і Донецькій областях. Розвідка припускала, що незабаром російські війська можуть атакувати північно-східні райони Харкова і Сум. А сьогодні 10 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що росія почала нову хвилю наступу на Харківщині.

The Economist пише, що Павлюк відмовляється коментувати повідомлення про те, що нібито "нерозуміння призвело до втрати позицій" в Очеретиному. За його словами, окупантам вдалося прорватися завдяки божевільному тиску та перевазі в повітрі, а також співвідношенням артилерії, яке досягало 20:1. За його словами, по всій ділянці фронту російські гармати випускають у сім разів більше снарядів, ніж українські.

За інформацією The Economist, командувач Сухопутних військ стверджує, що втрата Часового Яру не мала б "вирішального значення", оскільки це "звичайне міське поселення".

Видання додає, що одне з найневідкладніших завдань на столі генерала - це підготовка десяти нових бригад для підготовки до наступу рф. За словами Павлюка, нині головною проблемою є техніка, а не люди.

Він каже, що частину цих нових сил буде розгорнуто для захисту столиці. Адже за два з половиною роки після того, як російська армія опинилася там у глухому куті, вона не відмовилася від ідеї захопити Київ.

"Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", - заявив Павлюк.

Павлюк також каже, що загроза з боку росії докорінно відрізняється від тієї, що була на початку війни. Він повідомляє, що російська армія більше не може проводити масштабні рейди на кількох фронтах. Вона використовує ракети, які щойно зійшли з конвеєра, лише через кілька тижнів після виробництва, а не зі своїх колись величезних запасів.