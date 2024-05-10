Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Командувач Сухопутних військ ЗСУ спрогнозував критичну фазу у війні в найближчі місяці та розповів про плани рф

10 травня 2024, 17:33
Командувач Сухопутних військ ЗСУ спрогнозував критичну фазу у війні в найближчі місяці та розповів про плани рф
Джерело: facebook.com/General.Pavlyuk
Очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня стане стимулом для України.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк каже, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці. Оскільки американська допомога тільки починає надходити на лінію фронту, генерали владіміра путіна кидають туди все боєздатне озброєння, яке у них є, щоб випробувати виснажені й недостатньо забезпечені українські війська.

Про це повідомляє The Economist.

"росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", — вважає Павлюк.

Він зазначає, що Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, і очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня стане стимулом. Але залишається невизначеним, чи отримає Україна новіші версії F-16, які необхідні для боротьби з російськими бомбардувальниками.

Павлюк вважає, що росія продовжуватиме концентруватися на Луганській і Донецькій областях. Розвідка припускала, що незабаром російські війська можуть атакувати північно-східні райони Харкова і Сум. А сьогодні 10 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що росія почала нову хвилю наступу на Харківщині.

The Economist пише, що Павлюк відмовляється коментувати повідомлення про те, що нібито "нерозуміння призвело до втрати позицій" в Очеретиному. За його словами, окупантам вдалося прорватися завдяки божевільному тиску та перевазі в повітрі, а також співвідношенням артилерії, яке досягало 20:1. За його словами, по всій ділянці фронту російські гармати випускають у сім разів більше снарядів, ніж українські.

За інформацією The Economist, командувач Сухопутних військ стверджує, що втрата Часового Яру не мала б "вирішального значення", оскільки це "звичайне міське поселення".

Видання додає, що одне з найневідкладніших завдань на столі генерала - це підготовка десяти нових бригад для підготовки до наступу рф. За словами Павлюка, нині головною проблемою є техніка, а не люди.

Він каже, що частину цих нових сил буде розгорнуто для захисту столиці. Адже за два з половиною роки після того, як російська армія опинилася там у глухому куті, вона не відмовилася від ідеї захопити Київ.

"Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", - заявив Павлюк.

Павлюк також каже, що загроза з боку росії докорінно відрізняється від тієї, що була на початку війни. Він повідомляє, що російська армія більше не може проводити масштабні рейди на кількох фронтах. Вона використовує ракети, які щойно зійшли з конвеєра, лише через кілька тижнів після виробництва, а не зі своїх колись величезних запасів.

війнаЗСУросія окупантиОлександр Павлюк

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється