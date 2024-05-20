Відносини між Сі та путіним побудовані на довготривалу перспективу – FT

Спільний антагонізм стосовно США не дозволить напруженості між Китаєм і росією вийти на перший план.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році багато західних урядів шукали способи розірвати партнерство "без обмежень" між росією владіміра путіна та Китаєм Сі Цзіньпіна. Багато європейців сподіваються переконати Сі зайняти більш жорстку лінію щодо путіна в питанні України. Іншими словами, їхня мета — ізолювати росію.

У Вашингтоні, однак, консенсус полягає в тому, що Китай є більш небезпечним супротивником у довгостроковій перспективі. Деякі американські стратеги побоюються, що росія може потрапити "в обійми Китаю" і таким чином змінити глобальний баланс сил на користь Пекіна.

Про це повідомляє Financial Times.

У своїй спільній заяві, оприлюдненій під час візиту путіна до Китаю, вони звинуватили Америку в проведенні політики "подвійного стримування", спрямованої на росію і Китай, і в "гегемоністській" поведінці.

москва і Пекін вважають, що США намагаються оточити росію і Китай ворожими військовими альянсами — НАТО в Європі й двосторонніми союзами США з Японією, Південною Кореєю, Філіппінами й Австралією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Звичайно, причина того, що США мають так багато союзників в Європі та Азії, полягає в тому, що росія і Китай вселяють страх багатьом їхнім сусідам. Це реальність, яку путін і Сі не бажають визнавати. Замість цього вони наполягають на тому, що захищають свої країни від експансіоністської Америки. Цілком ймовірно, що вони щиро в це вірять.

З погляду Пекіна, поразка росії може призвести до небезпечної ізоляції Китаю. Так само і путін знає, що китайська підтримка є абсолютно необхідною для російських військових зусиль в Україні.

Ця взаємна довіра означає, що москва і Пекін залишатимуться пов'язаними один з одним, незалежно від напруженості, що лежить в основі їхніх відносин. А така напруженість, безсумнівно, існує. При всій схожості їхніх світоглядів, росія і Китай перебувають у дуже різних геополітичних ситуаціях. путін перетворив росію на країну-ізгоя на Заході. Китай, навпаки, залишається одним з найбільших торговельних партнерів як Америки, так і Європи.

Друга спроба Заходу зруйнувати російсько-китайську вісь сьогодні, ймовірно, вимагатиме ще складніших політичних змін — щодо Тайваню або України. Бажання у Вашингтоні до таких кроків невелике. Принаймні, поки що.

У четвер 16 травня президент росії владімір путін і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні, і цей візит відображає не просто залежність росії від Китаю перед обличчям західних санкцій, а зростаюче зближення цінностей і політичних пріоритетів.