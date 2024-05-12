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російський наступ на Харківщині "надзвичайно небезпечний момент" – Камерон

12 травня 2024, 17:20
російський наступ на Харківщині
Девід Кемерон. Колаж: tntmagazine.com
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що наступ рф це "надзвичайно небезпечний" момент, який "лише підкреслює, що це невиправдане, незаконне вторгнення путіна в незалежну, суверенну країну".

Про це Кемерон сказав в інтерв'ю для Sky News.

"І зараз він знову вдерся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", - сказав глава МЗС Британії. 

З огляду на це він відзначив важливість того, що Лондон надав Києву річний пакет допомоги у розмірі 3 мільярди фунтів.

"Ми заохочуємо інших робити те саме. І, що дуже важливо, ми зробили все можливе, щоб заохотити американців просунутись у питанні свого пакета допомоги. Тобто сумно, що на це пішло так багато часу, але це матиме значення", – підсумував Кемерон.

Цими вихідними окупанти здійснили спробу прориву на Харківщині, ЗСУ залучили резерви.

 

харківщинанаступ рфМЗС Британії

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