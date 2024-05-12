Впевнений, що Україна зможе утримувати лінію фронту на Харківщині – Блінкен

ЗСУ зможуть і надалі утримувати лінію фронту у східній частині країни, в тому числі в Харківській області.

Про це в ефірі CBS заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Державного секретаря попросили прокоментувати ситуацію в Харківській області і ймовірне збільшення чисельності російських військ. На що Блінкен сказав, що багато місячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні "обійшлася недешево".

Проте цього тижня США анонсували вже другий пакет військової допомоги українським захисникам на 400 млн доларів після паузи.

І Блінкен вважає, що і США, і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.

"Я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі... А також тримати під прицілом російські сили, у тому числі в Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію . Ми надаємо озброєння для цього, але зараз складний момент", - сказав він, держсекретар. Він

Блінкен додав, що США, як і решта 50 країн-союзників України, "нікуди не подінуться".

"І якщо путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прибічників, він помиляється", - підсумував державний секретар.

Нагадаємо, що цими вихідними окупанти здійснили спробу прориву на Харківщині, ЗСУ залучили резерви.