Пентагон: ЗСУ завершать навчання на F-16 до кінця цього року
Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.
В США очікують, що українці завершать навчання до кінця 2024 року.
"Як ви знаєте, це, знову ж таки, залежить від рівня підготовки пілота і може тривати від п'яти до восьми місяців. Тож я очікую, що десь наприкінці цього року ці пілоти завершать навчання. Але я не маю для вас жодних конкретних даних", - сказав Райдер.
Він додав, зараз група українських пілотів продовжує підготовку на американській авіабазі в Аризоні.
В грудні прем'єр Нідерландів заявив, що перші два десятки F-16 готують до відправки в Україну.