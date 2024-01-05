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Пентагон: ЗСУ завершать навчання на F-16 до кінця цього року

05 січня 2024, 12:32
Пентагон: ЗСУ завершать навчання на F-16 до кінця цього року
Фото: commons.wikimedia.org
На навчання українських пілотів на винищувачах F-16 потрібно 5-8 місяців.

Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

В США очікують, що українці завершать навчання до кінця 2024 року.

"Як ви знаєте, це, знову ж таки, залежить від рівня підготовки пілота і може тривати від п'яти до восьми місяців. Тож я очікую, що десь наприкінці цього року ці пілоти завершать навчання. Але я не маю для вас жодних конкретних даних", - сказав Райдер.

Він додав, зараз група українських пілотів продовжує підготовку на американській авіабазі в Аризоні.

В грудні прем'єр Нідерландів заявив, що перші два десятки F-16 готують до відправки в Україну.

 

СШАУкраїнаF-16

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