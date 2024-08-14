ЗСУ зайняли ще чотири населені пункти на південь від Суджі - аналітик BILD

Село Уланок поки що залишається під контролем рф.

ЗСУ взяли ще чотири населені пункти в Курській області на південь від Суджі.

Про це пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, вивчивши відеозаписи боїв у Курській області.

За його інформацією, ЗСУ взяли село Черкаська Конопелька на південь від міста Суджа, а також село Плєхово, село Курилівка і хутір Дмитрюков.

"Українська армія захопила Черкаську Конопельку в Курській області, згідно з численними російськими джерелами. Це захоплення узгоджується з тим, що Плехове, Курилівка і Дмитрюков навколо під українським контролем, що візуально підтверджується. Село Уланок поки залишається під контролем росії", - пише Рьопке.