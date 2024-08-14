Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ зайняли ще чотири населені пункти на південь від Суджі - аналітик BILD

14 серпня 2024, 18:51
ЗСУ зайняли ще чотири населені пункти на південь від Суджі - аналітик BILD
iakursk.ru
Село Уланок поки що залишається під контролем рф.
ЗСУ взяли ще чотири населені пункти в Курській області на південь від Суджі.
 
Про це пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, вивчивши відеозаписи боїв у Курській області.
 
За його інформацією, ЗСУ взяли село Черкаська Конопелька на південь від міста Суджа, а також село Плєхово, село Курилівка і хутір Дмитрюков.
 
"Українська армія захопила Черкаську Конопельку в Курській області, згідно з численними російськими джерелами. Це захоплення узгоджується з тим, що Плехове, Курилівка і Дмитрюков навколо під українським контролем, що візуально підтверджується. Село Уланок поки залишається під контролем росії", - пише Рьопке.
 
війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

Останні матеріали

Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Політика
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 16:14
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Політика
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 15:27
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 08:33
Основна увага на Курський наступ. Тим часом у росіян на Херсонщині та в Криму холера – Дональд Гілл та Том Купер
Cуспільство
Основна увага на Курський наступ. Тим часом у росіян на Херсонщині та в Криму холера – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 00:42
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську
Політика
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську "паніку" через шок від українського вторгнення – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 15:22
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Політика
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 12:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється