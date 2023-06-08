ЗСУ зберігають ініціативу на полі бою – розвідка Британії

Українські військові зберігають ініціативу на більшості ділянок фронту у протистоянні з російською армією.

Про це пише Міноборони Британії в Twitter.

"В умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. У більшості районів Україна зберігає ініціативу", - написало МО Британії.

В розвідці додали, що російські війська все ще отримують наказ повернутися до наступу якомога швидше.

"Підрозділи "кадирівців" очолили невдалу спробу взяти місто Мар’їнка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року", - йдеться в дописі.

В британському Міноборони заявили, що вчора рівень води продовжував зростати в нижній частині Дніпра після руйнування Каховської дамби, але, ймовірно, він почне спадати від сьогодні.

"Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів", - підсумувала британська розвідка.