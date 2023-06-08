Матеріали:
Теми:

ЗСУ зберігають ініціативу на полі бою – розвідка Британії

08 червня 2023, 09:57
ЗСУ зберігають ініціативу на полі бою – розвідка Британії
Українські військові зберігають ініціативу на більшості ділянок фронту у протистоянні з російською армією.

Про це пише Міноборони Британії в Twitter.

"В умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. У більшості районів Україна зберігає ініціативу", - написало МО Британії. 

В розвідці додали, що російські війська все ще отримують наказ повернутися до наступу якомога швидше.

"Підрозділи "кадирівців" очолили невдалу спробу взяти місто Мар’їнка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року", - йдеться в дописі. 

В британському Міноборони заявили, що вчора рівень води продовжував зростати в нижній частині Дніпра після руйнування Каховської дамби, але, ймовірно, він почне спадати від сьогодні. 

"Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів", - підсумувала британська розвідка. 

Днями стало відомо, що уряд США має розвіддані щодо причетності рф до підриву Каховської ГЕС.
ЗСУРозвідка Британії

Останні матеріали

Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Cуспільство
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Переклад iPress – 07 червня 2023, 00:58
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
Політика
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
06 червня 2023, 14:27
Україна не стріляє з
Політика
Україна не стріляє з "Патріотів" по горобцях. Але росіяни намагаються затримати український наступ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2023, 13:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється