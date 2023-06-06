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ПОЛІТИКА

Уряд США має розвіддані, які схиляють до причетності рф до підриву Каховської ГЕС

06 червня 2023, 20:30
Уряд США має розвіддані, які схиляють до причетності рф до підриву Каховської ГЕС
Джерело: hromadske
Очікується, що частина американських розвідувальних даних, пов'язана з інцидентом, може бути розсекречена вже у вівторок.

Сполучені Штати перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але схильні підозрювати, що до цього причетна саме росія.

Про це повідомив американський телеканал NBC News.

Адміністрація президента США, за словами джерел, має розвідувальні дані, які схиляють до того, що росія є винуватцем підриву дамби Каховської ГЕС.

Очікується, що частина американських розвідувальних даних, пов'язана з інцидентом, може бути розсекречена вже у вівторок.

Вашингтон поки офіційно не коментував підрив Каховської ГЕС. Представник адміністрації Байдена в коментарі ЗМІ повідомив, що США "дуже стурбовані" повідомленням і намагаються дізнатися більше про потенційний вплив катастрофи.

Протягом усієї війни українські та російські офіційні особи звинувачували одна одну в нападах на дамбу, тоді як Київ висловлював побоювання, що москва знищить її та спровокує руйнівну повінь.

Окупанти о 2:50 6 червня здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. За словами місцевих жителів, вибух був лише один, але після нього конструкції почали руйнуватися одна за одною.

У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. В Укргідроенерго наголосили, що Каховська гідроелектростанція, яку підірвали росіяни, повністю зруйнована та не підлягає відновленню. Херсонська ОВА оголосила про термінову евакуацію.

СШАКаховська ГЕСрозвіддані

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