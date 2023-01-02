Матеріали:
Теми:

ЗСУ збираються перерізати росіянам поставки з півночі рф — британська розвідка

02 січня 2023, 09:45
ЗСУ збираються перерізати росіянам поставки з півночі рф — британська розвідка
Фото: з вільного доступу
Впродовж останніх п’яти днів російські та українські війська, ймовірно,ведуть бої за контроль над трасою Р66 на північ від містечка Кремінна у Луганській області, яке контролює росія.

Про це повідомляють у  Міністерстві оборони Великої Британії.

P66 є ключовим маршрутом постачання північної ділянки російського фронту з Білгородської області росії.

"З жовтня українська артилерія перешкоджає її використанню, але якби Україна змогла взяти під контроль цей маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону  у Кремінній", - зазначають аналітики британської розвідки.

Раніше повідомлялось, що  Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році.

ЗСУрозвідка

Останні матеріали

росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Політика
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Переклад iPress – 01 січня 2023, 09:29
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Політика
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 15:23
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Cуспільство
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 11:21
Тільки ресурси. Більше жодних
Політика
Тільки ресурси. Більше жодних "котлет по-київськи" для України – Project Syndicate
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 16:17
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 14:41
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Cуспільство
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Дмитро Редько – 30 грудня 2022, 14:11
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється