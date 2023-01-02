ЗСУ збираються перерізати росіянам поставки з півночі рф — британська розвідка
Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії.
P66 є ключовим маршрутом постачання північної ділянки російського фронту з Білгородської області росії.
"З жовтня українська артилерія перешкоджає її використанню, але якби Україна змогла взяти під контроль цей маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону у Кремінній", - зазначають аналітики британської розвідки.
Раніше повідомлялось, що Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році.