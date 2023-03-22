ЗСУ здивували американських інструкторів швидкістю опанування Patriot – CNN

Українські військові, які пройшли навчання на системі ППО Patriot в США, вразили американських інструкторів тим, як швидко вони опанували систему.

Сьогодні про це заявили в Форт Сілл.

Повідомляє телеканал СNN.

65 українських військових проходили інтенсивний курс тренувань протягом 10 тижнів під керівництвом інструкторів армії США на базі у Форт Сілл, йдеться в матеріалі.

Чиновники і інструктори США розказали, що під час навчань українці настільки швидко опанували основи системи Patipt, що їм дали додаткову інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім американським колегам, які пройшли той самий курс.

"Наша оцінка полягає в тому, що українські солдати вражають та дуже швидко навчаються завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій", — сказав бригадний генерал Шейн Морган, який виконує обов'язки командувача Форт Сіллом.

За словами американців, українські чоловіки та жінки віком від 19 до 67 років тренувалися з 7 ранку до 6 вечора шість днів на тиждень протягом 10 тижнів. Багато хто з них був кваліфікованим інженером до війни, всі вони були відібрані українськими військовим командуванням для навчання у США.

"Я думаю, що тільки завдяки їхньому бойовому досвіду вдома вони змогли дуже легко засвоїти речі – це найкраще, що я бачив досі, а я тренував безліч країн", - сказав один з американських інструкторів.

Вчора стало відомо, що ППО Patriot розгорнуть в Україні раніше очікуваного.