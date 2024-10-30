ЗСУ зменшили втрати серед військових на 30% завдяки роботизації – ЗМІ
Україна змогла зменшити втрати серед військових своїх Збройних сил на третину завдяки використанню роботизованих комплексів у підрозділах.
Про це повідомляє NV, посилаючись на джерело в Генштабі.
Співрозмовник розказав, що Центрального науково-дослідно інститут ЗСУ провів відповідне моделювання, але це підтвердилось також і на лінії бойового зіткнення.
За його словами, Генштаб використовує технологічні напрацювання в більшості військових частин. Наразі ведеться робота, яка стимулювати таку інноваційну діяльність.
В Генштабі пояснили, що невеликі роботизовані логістичні платформи майже повністю здійснюють логістику на відстані до 5 км і це дозволяє забезпечувати українських військових їжею, боєприпасами, набоями і проводити евакуацію поранених.
Через те, що цей процес проходить у дистанційно-керованому режимі, окупанти не можуть завдати додаткових втрат Силам оборони.
Ще рік тому ми повідомляли, що Україна змінила обличчя війни, використовуючи роботів.