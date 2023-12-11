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ЗСУ змогли частково вибити армію рф зі села Степове, що поруч з Авдіївкою – розвідка Британії

11 грудня 2023, 15:13
ЗСУ змогли частково вибити армію рф зі села Степове, що поруч з Авдіївкою – розвідка Британії
Британська розвідка, яка підпорядковується Міністерству оборони країни, описала успішні локальні контратаки Збройних сил України біля Авдіївки.

Про це Міноборони Британії написано в X (Twitter).

"Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове", - йдеться в дописі. 

Саме тут росія намагається здійснити одну зі своїх атак "кліщами", щоб оточити Авдіївку та її добре захищену промислову зону, пишуть розвідники. 

"Авдіївка Донецької області продовжує залишатися ареною найбільш інтенсивних боїв на фронті, де в окремі дні в цьому невеликому секторі, ймовірно, відбувалося близько 40% усіх бойових зіткнень", - йдеться в звіті. 

Військові британії написали, що російські наступальні дії продовжують характеризуватися переважно атаками піхоти, часто за участю штрафних підрозділів "Шторм-Z. 

Днями розвідка Британії заявила, що росія перейшла до масштабніших атак проти української енергетики.

 

ЗСУАвдіївкаРозвідка БританіїСтепове

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