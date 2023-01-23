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ЗСУ знищили російські штурмовики Су-25, гелікоптер Ка-52 й дві ракети Х-59

23 січня 2023, 17:23
ЗСУ знищили російські штурмовики Су-25, гелікоптер Ка-52 й дві ракети Х-59
Джерело: .ukrinform.
Українські захисники у понеділок, 23 січня, знищили два штурмовики Су-25 та вертоліт Ка-52 окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.

"23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два  російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", – йдеться в повідомленні.

Від початку вторгнення рф в Україну ЗСУ знищили 277 гелікоптерів, 287 літаків та 1894 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше повідомлялось, що до Британії направлять австралійських військових для тренування ЗСУ

ЗСУзнищена технікавійна

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