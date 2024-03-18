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ЗСУ зводять "зуби дракона" для захисту від російських керованих авіабомб – The Times

18 березня 2024, 11:19
ЗСУ зводять
Wikipedia
Саморобні російські бомби руйнують фронт, але війська сподіваються, що нова мережа оборонних споруд зупинить будь-який наступ.

Про це пише щоденна британська газета The Times.

Після захоплення військами рф Авдіївки Україна активно будує власні довгі лінії глибоких окопів, мін та "зубів дракона", аби затримати російські танки, які можуть спробувати прорватися. 

"Але, роблячи це, українські солдати зіткнулися з новою і небезпечною загрозою: так званими плануючими бомбами, модифікованими бомбами радянських часів, оснащеними "розумними" крилами, що перетворюють їх на керовані ракети. Скинуті з літаків над територією, контрольованою росією, вони становлять нову смертельну загрозу, проти якої Україна погано озброєна, хоча й повільно укріплює свою лінію фронту", - йдеться в матеріалі. 

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розказав, що такі бомби повністю знищують будь-яку позицію, всі будівлі і споруди просто перетворюються на ями після прильоту лише однієї.

росія здобула символічну перемогу, захопивши Бахмут минулого року, а тепер вона спрямувала свої погляди на Часів Яр, наступне місто на заході, яке відкриває шлях до Краматорська.

Один з українських офіцерів, підрозділ якого там дислокується зазначив, щр ситуація там погіршується з кожним днем, і російські керовані плануючі бомби становлять найбільшу загрозу.

москва намагається повернути перевагу в повітрі за допомогою великої кількості модифікованих бомб, які скидаються літаками, яким не потрібно заходити в повітряний простір України.

Українські системи ППО відкалібровані на виявлення характерної траєкторії польоту ракет і снарядів, а не важких авіабомб, які майже неможливо збити.

Єдиною відповіддю є бойові літаки, які можуть самі завдавати ударів по російським бортам, але підготовка до розгортання західних літаків F-16 просувається дуже повільно, і в першому транші, наприкінці цього року, ймовірно, лише 6 пілотованих літаків будуть готові до розгортання.

Тиждень тому ми повідомляли, що нові російські КАБ завдають руйнувань і призводять до значних втрат на українській лінії фронту.

 

захистЗСУКАБзуби дракона

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