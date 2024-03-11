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Нові російські КАБ завдають руйнувань і призводять до значних втрат на українській лінії фронту – CNN

11 березня 2024, 09:03
Нові російські КАБ завдають руйнувань і призводять до значних втрат на українській лінії фронту – CNN
defence-ua.com
Армія рф почала активно застосовувати на фронті в Україні півторатонні авіабомби FAB-1500.

Майже половина бомби складається з фугасів, пише CNN

На ціль ця бомба наводиться за допомогою системи наведення і висувних крил.  Бомбу FAB-1500 скидають винищувачі з відстані 60-70 км, тобто поза зоною дії багатьох українських систем ППО. 

Застосування FAB-1500 - це ще один приклад того, як рф веде війну в Україні, завдаючи величезних руйнувань, перш ніж спробувати захопити територію. Джозеф Тревітік, який писав про розробку бомби для TheWarZone, заявив, що вона пропонує новий і набагато більш руйнівний варіант удару з дистанції для багатьох російських тактичних реактивних літаків, що також допомагає пілотам триматися далі від оборони противника.

"Раніше нас обстрілювали лише з артилерії. Тепер орки взялися за місто більш агресивно і почали використовувати засоби ВПС, зокрема FAB-1500", - сказав солдат 46-ї окремої аеромобільної бригади, який воює у Красногорівці на Донеччині.

Він додав, що ці бомби завдають значних руйнувань і, якщо виживеш, то гарантовано буде контузія. 

За його словами, це чинить великий тиск на моральний стан солдатів. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що під час бою за Авдіївку за кілька днів було випущено сотні авіабомб: тільки на Авдіївському напрямку за 48 годин їх використано 250 штук. 

FAB-1500 є найпотужнішою в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз перетворюються на заводі під Москвою в дешеву, але потужну версію ракети, пише CNN.

 
РосіявійнаКАБ

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