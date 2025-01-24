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Зупинка транзиту газу з рф Україною не вплинуло на ринок ЄС – Єврокомісія

24 січня 2025, 17:47
Зупинка транзиту газу з рф Україною не вплинуло на ринок ЄС – Єврокомісія
Фото:http://utg.ua
Однак Орбан знову ставить умови через транзит газу.

З 1 січня, після припинення транзиту російського газу через України на енергетичному ринку Євросоюзу не спостерігалося суттєвого підвищення цін на енергію чи будь-яких інших негативних змін.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє Укрінформ.

Її запитали чергову заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з погрозами не підтримати продовження санкцій ЄС проти рф під приводом того, що припинення транзиту російського газу через Україну спричинило ціновий сплеск в Угорщині і вона сказала: 

"Я не можу робити будь-яких роз’яснень навколо того, що сказав прем’єр-міністр Орбан. Ми відстежували вплив завершення контракту на транзит газу для найбільш вразливих країн-членів. Ми не бачили, зокрема, стрибків у цінах протягом нового року. Ринки вже належним чином замінили цей транзит, коли йдеться про цінові прогнози на майбутнє. Тож ми не бачили нічого такого, щоб викликало у нас тривогу". 

Анна-Кайса Ітконе додала, що високі споживчі ціни на енергію в країнах Євросоюзута необхідність їх зниження продовжують залишатися в центрі уваги Єврокомісії.

"Високі споживчі ціни значною мірою є глобальною проблемою, якій ми приділяємо велику увагу Це те, що президент Урсула фон дер Ляєн зазначала у всіх промовах протягом кількох минулих днів. Ми будемо вирішувати це питання за допомогою Плану дій щодо доступної енергії, який буде представлений наступними тижнями", - сказала речниця.

За її словами, враховуючи значення та важливість завершення контракту на транзит російського газу Україною, Єврокомісія перебуває у постійному контакті з країнами-членами ЄС та з третіми країнами, на економіку яких цей факт міг спричинити найбільший вплив.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до ЄС із вимогою вплинути на Україну, щоб примусити її відновити транзит російського газу.

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто щойно сказала, що Угорщина проконсультується з США перед тим, як приймати рішення про продовження санкцій ЄС проти москви.

 

РосіягазтранзитУкраїнаЄвросоюз

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