Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це він написав в X (Twitter).

"Мав учора чудову зустріч з президентом Еммануелем Макроном у Парижі. Позиція Угорщини напередодні грудневого саміту лідерів ЄС є дуже чіткою", - йдеться в дописі.

Водночас французькі ЗМІ пишуть, що наприкінці цього обміну думками, кожен залишився при своєму.

Орбан в листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля закликав не виносити на порядок денний саміту Євросоюзу рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.

Після чого Мішель скоротив візит до Китаю через Орбана, який погрожує зірвати вступ України до ЄС.

Нагадаємо, що 14 грудня Європейська рада має розглянути питання про початок переговорів про вступ України до ЄС.