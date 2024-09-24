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Зустріч Трампа і Зеленського поки не призначено – Reuters

24 вересня 2024, 14:07
Зустріч Трампа і Зеленського поки не призначено – Reuters
Минулого тижня Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським.
Український лідер Володимир Зеленський під час візиту до США мав намір зустрітися з Дональдом Трампом, щоб представити йому свій план перемоги та почути його бачення завершення війни. Водночас, зустріч між Трампом і Зеленським поки не призначена.
 
Про це пише Reuters
 
"Незважаючи на те, що минулого тижня Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським, поки він буде в країні, за словами людей, близьких до колишнього президента, зустріч не призначена", - пише видання.
 
Зеленський під час візиту у США відвідав збройовий завод у Пенсільванії разом із губернатором-демократом Джошем Шапіро, союзником Харріс. І, як пише Reuters, це викликало обурення деяких соратників Трампа.
 
Крім того, Трамп заявив, що Зеленський хоче, щоб на виборах у США перемогли демократи, представницею яких є Харріс. Хоча, зазначає Reuters, ця заява контрастує з лінією деяких його союзників, які стверджували, що Україна вітала б повернення Трампа, оскільки лише він, за їхніми словами, має змогу вести переговори з президентом росії Володимиром Путіним.
Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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