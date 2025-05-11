Зустріч у Стамбулі планують з урахуванням переговорів 2022 року – кремль

Реальна ситуація на фронті має бути основою для переговорів, заявили в москві.

Переговори у Стамбулі між Україною і росією мають відбуватися "з урахуванням реальної ситуації та напрацювань переговорів 2022 року".

Про це в неділю заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

"З урахуванням цього, звичайно. З урахуванням, природно, реальної ситуації", - відповів Ушаков на запитання, чи розпочнуться переговори з того моменту, на якому зупинилися 2022 року.

Також речник кермля Дмітрій Пєсков сказав, що пропозиція глави рф "підтверджує реальний намір знайти мирне рішення".

"Міцний мир може бути досягнутий лише на серйозних переговорах, і готовність до цих переговорів зараз була показана і продемонстрована президентом", - додав він.

Зеленський також підвердив, що Україна готова зустрітися з представниками рф за умови припинення вогню з 12 травня.