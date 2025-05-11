Україна готова зустрітися з представниками рф за умови припинення вогню з 12 травня – Зеленський

Він назвав "хорошим знаком", що росіяни нарешті замислились про закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до зустрічі з представниками рф за умови повного припинення вогню з 12 травня.

Про це глава держави повідомив в Теlegram-каналі.

"Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - йдеться у дописі.

Також він назвав "хорошим знаком", що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Однак найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню, вважає Зеленський.

Цьому передувала заява путіна, де він запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі.