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ПОЛІТИКА

Зустріч Зеленського і Трампа: безпекова допомога, ППО та відсутність компромісів з путіним

28 лютого 2025, 19:45
Зустріч Зеленського і Трампа: безпекова допомога, ППО та відсутність компромісів з путіним
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Трамп погодився надати небагато зброї.

28 лютого у Білому домі відбулася офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського та екс-президента США Дональда Трампа. Лідери обговорили питання військової допомоги, стратегічного партнерства та шляхів припинення війни.

Зеленський наголосив на критичній необхідності України в засобах протиповітряної оборони та зазначив, що США мають найкращу систему ППО у світі. Він також порушив питання спільного виробництва безпілотників та обміну ліцензіями.

"Якщо склади ЗСУ будуть порожні, російські солдати не будуть боятися, а українці не зможуть захищатися", – підкреслив Зеленський.

Говорячи про перспективи завершення війни, Трамп заявив, що підтримує як Україну, так і росію, і хоче "стати посередником" у врегулюванні конфлікту. Він підкреслив, що як тільки буде досягнуто угоду, війна закінчиться, і росія "не захоче повертатися".

Зеленський, у свою чергу, відповів, що територіальні компроміси з путіним неможливі, оскільки він є "вбивцею і терористом".

"Я сподіваюся, що разом ми зможемо його зупинити. Але для нас дуже важливо врятувати нашу країну, наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. І, звичайно, жодних компромісів з убивцею щодо наших територій", – заявив український президент.

Очікується, що за підсумками переговорів сторони зроблять спільну заяву та оголосять про нові ініціативи у сфері безпеки та економічного співробітництва.

війнаДональд ТрампзустрічВолодимир Зеленський

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