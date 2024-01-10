Зусилля ЄС щодо використання заморожених активів росії просуваються повільно – FT

Зазначається, що європейські урядовці працюють над тим, як передати Києву російські активи, але побоюються негативних наслідків.

Нові обов'язки Бельгії як країни, що наразі головує в ЄС, можуть ускладнити питання використання заблокованих російських активів для допомоги Україні.

Про це пише Financial Times.

"Поки група країн "Великої сімки" розмірковує над тим, як використати близько 260 мільярдів євро, що належать російському центробанку, на користь України, європейські країни роблять перші кроки на шляху до використання прибутків від цих активів", – йдеться в статті.

Зазначається, що європейські урядовці працюють над тим, як передати Києву російські активи, але побоюються негативних наслідків. Тому працюють, щоб вилучити лише надприбутки, які отримують фінансові установи від володіння цими активами. У середу, 10 січня, представники країн-членів ЄС зустрічаються, щоб обговорити вказаний варіант.

За словами автора публікації, такі країни, як Німеччина, Франція та Бельгія, де зберігається більша частина заморожених в Європі російських активів (210 млрд євро), остерігаються переходу від простого отримання прибутків до фактичної їх конфіскації.

Зокрема, вказується, що деякі чиновники з Бельгії, яка щойно перебрала на себе піврічне головування в Європейській Раді і де застрягли 191 мільярд євро РФ, побоюються, що країна може виявитися не найкращим посередником. Водночас прем’єр-міністр Александер де Кроо припустив, що Бельгія не накладатиме вето на використання активів, якщо інші країни погодяться.

"Бельгія пообіцяла продовжити роботу, але відчувається, що вона не дуже хоче цього робити", – сказав один з дипломатів ЄС.

Газета також пише, що Європейський центральний банк попередив, що використання прибутків центрального депозитарію цінних паперів, який тримає активи в Бельгії, може дестабілізувати фінансову систему. Захоплення самих активів буде ще більш ризикованим.

"Ми сподіваємося, що в якийсь момент це призведе до усвідомлення країнами-членами того, що це лише один маленький шматочок пазлу", - сказав один з чиновників ЄС.

Поки європейські країни намагаються вирішити технічні деталі щодо прибутків, питання вже обговорює G7 на чолі зі США.

Раніше повідомлялось, що лідери "Групи семи" (G7) наприкінці лютого 2024 року обговорять нову юридичну теорію, що дозволить конфіскувати заморожені російські активи на суму 300 млрд доларів.