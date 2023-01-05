Звернення до росіян записало посольство США в москві

Посольство Сполучених Штатів у столиці рф записало звернення до російського народу, підкріпивши його відеопідбіркою.

У пості йдеться про співпрацю та конкуренцію між США та рф, яка триває роками. А також наголошується, що війна, яку розпочало керівництво країни, не гідне народу, який нібито прагне мирного майбутнього.

Зокрема зазначається, росія та Сполучені Штати "суперничали та співпрацювали для подолання найбільших викликів, з якими стикається світ". Крім цього, посольство заявило, що російську літературу викладають в американських школах, а "твори виконуються в наших найпрестижніших культурних закладах".

"Ми вважаємо, що те, що відбувається, не гідне, і солідарні з кожним з вас, хто прагне створити більш мирне майбутнє", – цією тезою підсумовується звернення. На цих рядках на відео з'являються кадри війни в Україні та акції протестів у російських містах.