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CУСПІЛЬСТВО

Звернення до росіян записало посольство США в москві

05 січня 2023, 15:59
Звернення до росіян записало посольство США в москві
Фото: Главком
Посольство Сполучених Штатів у столиці рф записало звернення до російського народу, підкріпивши його відеопідбіркою.
 
У пості йдеться про співпрацю та конкуренцію між США та рф, яка триває роками. А також наголошується, що війна, яку розпочало керівництво країни, не гідне народу, який нібито прагне мирного майбутнього.
 
Зокрема зазначається, росія та Сполучені Штати "суперничали та співпрацювали для подолання найбільших викликів, з якими стикається світ". Крім цього, посольство заявило, що російську літературу викладають в американських школах, а "твори виконуються в наших найпрестижніших культурних закладах".
 
"Ми вважаємо, що те, що відбувається, не гідне, і солідарні з кожним з вас, хто прагне створити більш мирне майбутнє", – цією тезою підсумовується звернення. На цих рядках на відео з'являються кадри війни в Україні та акції протестів у російських містах.
 

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