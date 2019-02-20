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Звільнення заручників: Кремль за рік проігнорував 13 пропозицій України

"Незважаючи на те, що Кремль залишається сліпим і глухим, міжнародний тиск і неминуча відповідальність за серйозні порушення прав людини є єдиним способом зупинити зловживання Москви в цій сфері"
Президент України Петро Порошенко закликав світ подвоїти зусилля для звільнення понад 70 українських заручників, які утримуються в Росії та Криму.
Звільнення заручників: Кремль за рік проігнорував 13 пропозицій України Фото: з відкритих джерел

Також у своїй промові до Генеральної асамблеї ООН у рамках спеціальних дебатів "Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України" він підкреслив, що необхідно активізувати передбачений Мінськими домовленостями обмін полонених, повідомляє "Укрінформ".

"Лише минулого року Україна передала Росії 13 пропозицій щодо потенційного обміну затриманих. Кремль проігнорував їх усі", - наголосив Порошенко.

Президент переконаний: "Незважаючи на те, що Кремль залишається сліпим і глухим, міжнародний тиск і неминуча відповідальність за серйозні порушення прав людини є єдиним способом зупинити зловживання Москви в цій сфері". І тому він звернувся до всіх країн із закликом вимагати від РФ поваги до прав людини, а також безумовного звільнення та повернення всіх українських заручників і військовополонених.

"Питання, пов'язані з незаконними діями Росії проти України та її народу, зараз розглядаються Міжнародним кримінальним судом, Міжнародним Судом ООН, Європейським судом з прав людини та в рамках арбітражного розгляду відповідно до Конвенції ООН з морського права", - нагадав Порошенко

Нагадаємо, що захист прав людини, демократії та верховенства закону залишається наріжним каменем зовнішньої політики Європейського союзу, йдеться в постанові, прийнятій у понеділок на Раді ЄС із закордонних справ. Російська Федерація п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини.

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20 02 2019 20:59
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