Звільнити Віллі: У Криму зникли бойові дельфіни після шторму

Один з варіантів використання бойових дельфінів – буксирування ними потужних мін. Фото: JULIUS CSOTONYI

Супутникові знімки за 28 листопада показують вхід до Севастопольської гавані. Засоби захисту продовжують існувати, проте незрозуміло, чи вони досі функціонують, розповів OSINT-аналітик.

У Севастопольській гавані зникли бойові дельфіни після шторму в Чорному морі 26-27 листопада.

Про це повідомив OSINT-аналітик HI Sutton.

Він зазначив, що конструкцію, у якій тримали дельфінів, могло затопити чи змити, у результаті чого деякі або всі навчені тварини могли звільнитися. Він не виключає того, що Військово-морський флот російської федерації міг перемістити загони перед штурмом, проте наразі немає жодних підтверджень цього.

"Слід пам'ятати, що якщо дельфіни дійсно на волі, то вони вирощені в неволі. Можна очікувати, що вони покладалися на своїх дресирувальників для отримання їжі та, можливо, були не в змозі подбати про себе. Тому втеча може бути вироком смерті", — розповів HI Sutton.

OSINT-аналітик MT_Anderson показав супутникові знімки Севастопольської гавані за 28 листопада.

"Усе ще хмарно, тому видно лише вхід у гавань і пірс", — написав він.

За його словами, на знімку видно засоби захисту, проте незрозуміло, чи вони досі функціонують.

OSINT-аналітик наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення бойові морські ссавці захищали Севастопольську гавань від водолазів українського спецназу. Пізніше стало відомо, що деяких із них відправили на Південну військово-морську базу, яка розташована на північ від Севастополя.

Нагадаємо, у Чорному морі протягом 26-27 листопада відбувся потужний шторм. У результаті негоди зникли загородження на Керченській протоці, які заважали руху морських дронів.

23 червня в Міноборони Британії повідомили, що російська федерація тренує дельфінів, яких можна використати в боротьбі з Україною. У розвідці зазначили, що в порівнянні з минулим роком кількість дельфінів у порту бази Чорноморського флоту в Севастополі майже подвоїлася.