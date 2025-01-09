Звіт AEI: Поразка України обійдеться США у додаткові $800 млрд

В AEI додають, що короткострокові витрати на допомогу Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії, набагато дешевші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити росії перемогти.

Перемога росії у війні не лише не дозволить заощадити США на допомозі Україні, але і вимагатиме різкого збільшення витрат Пентагону на понад $800 млрд до 2029 року.

Про це йдеться у звіті Американського інституту підприємництва (AEI). У звіті зазначається, що перемога путіна у війні з Україною змінить обличчя Європи і додасть росії сміливості погрожувати членам військового альянсу НАТО.

Як пише Bloomberg, збільшення витрат США на $808 млрд знадобиться для того, щоб допомогти стримати, а в разі необхідності і перемогти неядерну російську атаку за межами України.

Такий розвиток подій збільшить суму поточного п’ятирічного плану Міністерства оборони США з $4,4 трлн до $5,2 трлн, або приблизно на $165 млрд більше щорічно, ніж заплановано на ці роки.

У звіті AEI основна увага приділяється бюджету Пентагону, "необхідному у світі, де росія перемагає Україну, і потенційному каскадному впливу на безпеку Америки, бо інші супротивники вчаться на перемозі росії і відмові світу від підтримки України".

"Ми робимо висновок, що підтримка України в найкращих інтересах Америки з фінансової точки зору", — зазначається у звіті.

В AEI додають, що короткострокові витрати на допомогу Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії, набагато дешевші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити росії перемогти.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів. Це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації президента США Джо Байдена.