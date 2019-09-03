Зимові дощі прискорюють танення льоду в Гренландії

Вчені з центру океанічних досліджень GEOMAR в Німеччині заявили про те, що часті дощі в Гренландії, у тому числі зимові, руйнують льодовий щит острова.

На думку дослідників, по мірі змін клімату, подібні події будуть траплятися частіше, повідомляє N+1.

У ході дослідження вчені використали супутникові дані, за якими можна було відстежувати танення льоду в реальному часі, а також дані станцій наземного спостереження про температуру, вітри і опади. В результаті дослідники виявили більше 300 випадків, коли чинником початку танення льоду стали рідкі опади, тобто дощі.

За період дослідження подібні події почастішали в літній час у два рази, а в зимовий – у три. При цьому загальна кількість опадів в Гренландії не змінилася - почастішали лише дощі (а не сніг).

Більш високі температури підвищують ймовірність рідких опадів, які ефективно розтоплюють сніг, і потоки талої та дощової води продовжують посилювати танення ще кілька днів після самого дощу: за досліджений період тривалість такого танення, спровокованого дощем, збільшилася з двох днів до трьох взимку і з двох днів до п'яти - влітку. Всього на дощі, за оцінками авторів, довелося близько третини стоку води.

Крім того, частина води знову замерзає, утворюючи більш темний, порівняно зі снігом, шар льоду, який краще поглинає сонячне випромінювання і легше тане. Таким чином, формується замкнене коло періодичного танення. Зимові дощі роблять крижаний покрив більш вразливим до танення влітку.

Також, група вчених з США та Великої Британії заявила про те, що під впливом Тихого океану, що нагрівається, Північний Льодовитий океан може повністю розтанути влітку раніше, ніж передбачалося.