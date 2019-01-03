Північний Льодовитий океан може повністю позбутися криги через 20 років
Кліматичні моделі передбачають, що лід над океаном вперше розтане в 2050 році, але нові дані показують, що це може статися вже через 20 років, повідомляє Naked science, інформує "Дзеркало тижня".
Вчені звернули увагу на "Десятирічні тихоокеанські осциляції" (IPO) — коливання температури в тропічних областях Тихого океану, що змінюють її приблизно на 0,5 °С протягом 10-30-річного циклу. П'ять років тому цей цикл увійшов у фазу потепління. Цей процес впливає і на ситуацію далеко на півночі.
У ході дослідження вчені змоделювали зміну крижаного покриву Північного Льодовитого океану при IPO, направленому на потепління і похолодання. Виявилося, що при зростанні температури в приекваторіальних областях Тихого океану (як це відбувається на даний момент) повне розчищення Льодовитого океану до вересня вперше може наступити раніше, ніж передбачалося до цих пір: між 2030 і 2040 роками.
Дослідники відзначають, що головною причиною танення Льодовитого океану є викликане діяльністю людини глобальне потепління, тому точна дата першого танення океанських льодів також залежить від людей. Підвищення або зниження викидів парникових газів може прискорити або сповільнити цей процес.
Додамо, аерокосмічне агентство NASA опублікувало карту танення льодовиків Антарктиди. На цій карті видно, що навіть ті льодовики, які вважалися стабільними, поступово починають танути.
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