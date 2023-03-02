Зиму пройдено, загроза зберігається — Зеленський про енергетику

Володимир Зеленський провів енергетичну нараду, на якій обговорив із ключовими компаніями подальшу роботу української енергосистеми.

Відбулась нарада вчора і про це президент України розказав в своєму вечірньому зверненні.

Запостив Зеленський на своїй Facebook-сторінці.

"Сьогодні провів кілька принципово важливих нарад. В енергетичній нараді взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години. Енергетичні компанії: Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго, інші. Уряд, Офіс, голова профільного комітету ВР, військові, розвідка” - пише президент.

Він також додав, що цю зиму пройдено і вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Проте уряд зміг забезпечити Україну енергією і теплом.

За словами Зеленського, загроза для енергосистеми зберігається, але й робота заради енергосистеми триває.

“Ми зафіксували поточні завдання – щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування” - йдеться в пості.

Нагадаємо, раніше США заявили, що вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після атак росії.