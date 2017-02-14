Асад застосовував хімічну зброю в Алеппо, - ВІДЕО

Уряд Башара Асада застосовував у Сирії хімічну зброю в останні місяці битви за Алеппо.

"На підставі телефонних і очних інтерв'ю зі свідками і аналізу відеоматеріалів, фотографій і постів в соціальних мережах ми задокументували щонайменше вісім епізодів за період з 17 листопада до 13 грудня 2016 року, коли вертольоти урядової авіації скидали хлор на житлові райони, іноді - по кілька балонів. В результаті загинули щонайменше 9, Осіб цивільних в тому числі дітей Четверо, і близько 200 отримали поранення", - йдеться в повідомленні правозахисної організації Human Rights Watch.

Удари наносилися по тим районам, де урядові сили планували наступальні операції; осередки ураження починаються на сході і переміщаються в західному напрямку разом з лінією боїв.

"Картина епізодів скидання хлору свідчить про те, що ми маємо справу не з особистою ініціативою окремих дійових осіб, що вийшли з під контролю, а з частиною загальної військової стратегії захоплення міста, - розповідає Уле Солванг, заступник директора HRW з надзвичайних ситуацій. - Рада Безпеки ООН не повиннна спускати застосування хімічної зброї ні сирійській владі, ні будь-кому іншому".

Випадки скидання хлору вертольотами урядових сил на контрольовану опозицією територію відзначаються в Сирії щонайменше з квітня 2014 р. Ця речовина широко використовується в цивільному обороті, проте збройне використання будь-яких токсичних хімікатів заборонено КЗХЗ, до якої Сирія приєдналася в жовтні 2013 р. HRW також задокументувала застосування сирійськими урядовими силами в серпні 2013 року заріну та "Ісламською державою" в серпні 2016 року - іприту.

Свідки описують, що у постраждалих від газу людей спостерігалися задуха, сильний кашель, нудота, іноді - втрата свідомості.

В організації наголошують, що хлор, який важче повітря, спускався в підвали, де люди ховалися від звичайних бомб. Особливо страждали люди похилого віку і діти, які часто задихалися.

Останні за часом випадки застосування хлору припадають на завершальний етап операцій сирійських урядових військ і союзних їм сил з повернення контролю над східною частиною Алеппо. Після періоду відносного затишшя наступ на контрольовані опозицією райони 17 листопада відновився, розпочавшись з масованих бомбардувань. Бої тривали до 13 грудня, коли сторони домовилися про припинення вогню і з східного Алеппо було евакуйовано значне число повстанців і цивільних осіб.

HRW закликає Раду безпеки ООН запровадити санкції відносно командування урядових військ країни за застосування хімічної зброї.

Нагадаємо, що розслідування ООН і Організації із заборони хімічної зброї встановило, що президент Сирії Башар Асад і його брат Махер Асад, ймовірно, особисто віддавали накази застосовувати хімічну зброю в 2014-2015 роках.

Atlantic Council опублікував доповідь про військові злочини Росії в Алеппо.