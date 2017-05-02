Bravo Airways скасує популярні авіарейси Одеса-Київ-Одеса
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в міжнародному аеропорту "Одеса".
З найближчого вівторка лоукост, що з'єднував Одесу і Київ, припиняє польоти за 499 грн. Чим конкретно зумовлене таке рішення, джерело назвати не змогло.
"Ці рейси були дуже популярними, квитки на них користувалися великим попитом. Тому, напевно, говорити про збитковість у даному разі немає сенсу", – сказав співрозмовник.
У компанії "Bravo Airways" цю ситуацію поки що не коментують.
Зазначимо, 16 січня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що у 2017 році в Україні буде літати більше авіаперевізників-лоукостерів, а також планується підписати угоду про "відкрите небо" між Україною і ЄС.
Нагадаємо, авіакомпанія UM Air розпочала виконувати три нові регулярні міжнародні рейси з України, а катарська авіакомпанія Qatar Airways здійснює найдовший рейс в історії, який займе півтора дні.
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