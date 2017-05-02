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Bravo Airways скасує популярні авіарейси Одеса-Київ-Одеса

Причини поки невідомі
Авіакомпанія Bravo Airways припинить економічні авіарейси Одеса-Київ-Одеса з з 7 лютого.
Bravo Airways скасує популярні авіарейси Одеса-Київ-Одеса Фото: facebook.com/bogdanskotnikov

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в міжнародному аеропорту "Одеса".

З найближчого вівторка лоукост, що з'єднував Одесу і Київ, припиняє польоти за 499 грн. Чим конкретно зумовлене таке рішення, джерело назвати не змогло.

"Ці рейси були дуже популярними, квитки на них користувалися великим попитом. Тому, напевно, говорити про збитковість у даному разі немає сенсу", – сказав співрозмовник.

У компанії "Bravo Airways" цю ситуацію поки що не коментують.

Зазначимо, 16 січня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що у 2017 році в Україні буде літати більше авіаперевізників-лоукостерів, а також планується підписати угоду про "відкрите небо" між Україною і ЄС.

Нагадаємо, авіакомпанія UM Air розпочала виконувати три нові регулярні міжнародні рейси з України, а катарська авіакомпанія Qatar Airways здійснює найдовший рейс в історії, який займе півтора дні.

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05 02 2017 23:59
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