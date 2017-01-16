В українському авіапросторі побільшає лоукостів, - Омелян
Ще в грудні минулого року влада України мала велику кількість дискусій з представниками Єврокомісії з приводу укладення угоди по "відкритому небу" з ЄС. Таким чином, вже в 2017 році Євросоюз дав досить хороший сигнал Україні з приводу укладення угоди, тому міністр сподівається, що цей процес відбудеться швидше.
"Що касетах приходу лоукостів - в цьому році вони будуть, це точно. Wizz Air в цьому році буде літати навіть більше, ніж він літав. У них істотно розширені маршрути з України", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Еспресо.tv.
Нагадаємо, цього року авіакомпанія "Австрійські авіалінії" запускає три додаткові щотижневі рейси до Львова і Одеси.
Також авіакомпанія UM Air розпочала з 1 грудня виконувати три нові регулярні міжнародні рейси.
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