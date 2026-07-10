росія відкрито заговорила про "велику війну" з НАТО – Forbes

Російський фестиваль безпілотників "Дронниця" цього року присвятять підготовці до потенційного конфлікту з НАТО.

росія дедалі активніше готує свої безпілотні сили до можливого масштабного конфлікту із Заходом. На це звернув увагу експерт із російських безпілотників і радник аналітичних центрів CNA та CNAS Семюел Бендетт, коментуючи програму щорічного російського форуму "Дронниця".

П'ятий фестиваль безпілотників, який відбудеться цього серпня, проходитиме під гаслом підготовки до "великої війни з НАТО". Захід традиційно збирає операторів дронів, військових і виробників, які демонструють нові технології та обговорюють сучасну тактику застосування безпілотних систем.

""Дронниця" дає зрозуміти, що така потенційна підготовка до конфлікту буде обговорена під час заходу, запрошуючи учасників підготуватися зробити свій внесок у досягнення цієї мети своїми думками, ідеями та технологіями", – зазначив Бендетт.

За словами експерта, йдеться не про політичні заяви чи пропагандистські погрози, а про технічний форум, де аналізують досвід війни, шукають нові рішення та вивчають тактику противника. На думку автора матеріалу, прагнення Москви пояснюється тим, що війна проти України не принесла кремлю швидкої перемоги, а президент рф путін потребує військового успіху для зміцнення своїх позицій усередині країни. У статті також згадується досвід війни в Афганістані, після якої повернення ветеранів стало одним із чинників суспільних змін у Радянському Союзі. Автор припускає, що кремль прагне уникнути повторення подібного сценарію після завершення нинішньої війни.