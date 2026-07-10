росія відкрито заговорила про "велику війну" з НАТО – Forbes
10 липня 2026, 11:53
Фото: Reuters
Російський фестиваль безпілотників "Дронниця" цього року присвятять підготовці до потенційного конфлікту з НАТО.
росія дедалі активніше готує свої безпілотні сили до можливого масштабного конфлікту із Заходом. На це звернув увагу експерт із російських безпілотників і радник аналітичних центрів CNA та CNAS Семюел Бендетт, коментуючи програму щорічного російського форуму "Дронниця".
Про це пише Forbes.
П'ятий фестиваль безпілотників, який відбудеться цього серпня, проходитиме під гаслом підготовки до "великої війни з НАТО". Захід традиційно збирає операторів дронів, військових і виробників, які демонструють нові технології та обговорюють сучасну тактику застосування безпілотних систем.
""Дронниця" дає зрозуміти, що така потенційна підготовка до конфлікту буде обговорена під час заходу, запрошуючи учасників підготуватися зробити свій внесок у досягнення цієї мети своїми думками, ідеями та технологіями", – зазначив Бендетт.
За словами експерта, йдеться не про політичні заяви чи пропагандистські погрози, а про технічний форум, де аналізують досвід війни, шукають нові рішення та вивчають тактику противника. На думку автора матеріалу, прагнення Москви пояснюється тим, що війна проти України не принесла кремлю швидкої перемоги, а президент рф путін потребує військового успіху для зміцнення своїх позицій усередині країни. У статті також згадується досвід війни в Афганістані, після якої повернення ветеранів стало одним із чинників суспільних змін у Радянському Союзі. Автор припускає, що кремль прагне уникнути повторення подібного сценарію після завершення нинішньої війни.
Окрему увагу приділено країнам Балтії. За словами Бендетта, росія останніми місяцями будує нові великі військові бази поблизу цього регіону, які потенційно можуть використовуватися для розміщення понад 100 тисяч військовослужбовців. Водночас експерт не стверджує, що напад є неминучим, але вважає, що підготовку до такого сценарію не варто ігнорувати. Ще одним фактором, який, на думку російських військових аналітиків, заслуговує на увагу, став конфлікт між США та Іраном. Автор зазначає, що масове застосування безпілотників продемонструвало можливість завдавати ударів навіть по добре захищених військових об'єктах, створюючи значні витрати для противника.
У матеріалі наголошується, що росія вже має великі запаси ударних дронів Shahed і значну кількість FPV-безпілотників, які можуть відігравати ключову роль у майбутніх військових операціях. Водночас Бендетт припускає й інше пояснення тематики цьогорічної "Дронниці". За його словами, організатори можуть виходити з тверджень російського керівництва про нібито підготовку НАТО до війни з росією, а тому вважають за необхідне готуватися до такого сценарію. Очікується, що під час форуму обговорюватимуть нові способи боротьби із західною бронетехнікою, системами протиповітряної оборони та авіабазами, а також представлять нові розробки російської оборонної промисловості.