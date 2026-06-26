Літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна

Наразі відомо про щонайменше одну постраждалу людину.

У столиці Китаю 26 червня сталася надзвичайна подія за участю малої авіації, яка протаранила найвищу будівлю мегаполіса. Інцидент у Пекіні, що вважається одним з найбільш захищених міст планети, спричинив термінову евакуацію людей.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, інцидент стався у п'ятницю пообіді, коли невеликий літак на великій швидкості зачепив 109-поверхову вежу CITIC Tower, відому також як China Zun. На опублікованих у соцмережах відеокадрах видно, як з висоти падають уламки конструкцій будівлі. На вулиці міста також виявили хвостову частину літака, а один з уламків розбив скло автомобіля таксі.

На місце події прибули екіпажі поліції, пожежні машини та швидка допомога. Журналісти зафіксували, як евакуйовані з хмарочоса працівники та відвідувачі згуртувалися на вулицях біля головного входу. Медіа намагаються отримати офіційні коментарі від міської влади та власника повітряного судна.

Знімки реєстраційного коду літака вказують на те, що в аварію потрапив легкий спортивний літак китайського виробництва Sunward SA 60L Aurora, який перебуває на балансі місцевої компанії загальної авіації. Неофіційні польотні дані з Flightradar24 демонструють, що літак рухався з надзвичайно сильним відхиленням від нормальної траєкторії.

Примітно, що з 1 травня в Пекіні діють суворі правила безпеки, які фактично очистили небо столиці від безпілотників – жителям заборонено запускати дрони без спеціального дозволу в межах усієї міської юрисдикції. Однак, як показав цей випадок, загроза прийшла з боку пілотованої малої авіації.

Як написала газета The New York Times, наразі відомо про щонайменше одну постраждалу людину – жінку з травмою голови забрала швидка.