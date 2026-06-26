Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна

26 червня 2026, 16:51
Літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна
arup.com
Наразі відомо про щонайменше одну постраждалу людину.

У столиці Китаю 26 червня сталася надзвичайна подія за участю малої авіації, яка протаранила найвищу будівлю мегаполіса. Інцидент у Пекіні, що вважається одним з найбільш захищених міст планети, спричинив термінову евакуацію людей.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, інцидент стався у п'ятницю пообіді, коли невеликий літак на великій швидкості зачепив 109-поверхову вежу CITIC Tower, відому також як China Zun. На опублікованих у соцмережах відеокадрах видно, як з висоти падають уламки конструкцій будівлі. На вулиці міста також виявили хвостову частину літака, а один з уламків розбив скло автомобіля таксі.

На місце події прибули екіпажі поліції, пожежні машини та швидка допомога. Журналісти зафіксували, як евакуйовані з хмарочоса працівники та відвідувачі згуртувалися на вулицях біля головного входу. Медіа намагаються отримати офіційні коментарі від міської влади та власника повітряного судна.

Знімки реєстраційного коду літака вказують на те, що в аварію потрапив легкий спортивний літак китайського виробництва Sunward SA 60L Aurora, який перебуває на балансі місцевої компанії загальної авіації. Неофіційні польотні дані з Flightradar24 демонструють, що літак рухався з надзвичайно сильним відхиленням від нормальної траєкторії.

Примітно, що з 1 травня в Пекіні діють суворі правила безпеки, які фактично очистили небо столиці від безпілотників – жителям заборонено запускати дрони без спеціального дозволу в межах усієї міської юрисдикції. Однак, як показав цей випадок, загроза прийшла з боку пілотованої малої авіації.

Як написала газета The New York Times, наразі відомо про щонайменше одну постраждалу людину – жінку з травмою голови забрала швидка.

літакПекін

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Cуспільство
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2026, 12:55
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 червня 2026, 08:33
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється