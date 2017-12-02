Бойовики кажуть, що обстрілюють сили АТО через "відсутній зв'язок із командуванням"
"10 лютого здійснювався вогневий вплив на сили АТО з позицій 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК ЗС РФ мінометними підрозділами, командири яких ігнорують розпорядження старшого командування", - йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.
За даними розвідників, найманці пояснюють свої дії відсутністю зв'язку з передовими підрозділами.
Окрім цього в так званому 2 АК ЗС РФ комісія проводить розслідування розкрадання коштів, призначених для відновлення бойових машин.
"Ремонтно-відновлюваним підрозділом 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ одна відремонтована бойова машина декілька разів представлялась комісії як чергова відновлена одиниця", - додали українські військові.
Також, за даними розвідки, на території Росії активізувалася робота з вербування "добровольців" для участі в боях на Донбасі.
Нагадаємо, за добу на Донбасі зафіксовано 59 обстрілів з боку бойовиків, двох військових ЗСУ поранено.
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