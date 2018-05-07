Депутати в Раді зібрали голоси для ухвалення рішень навіть без БПП
За законопроект №6518 про внесення змін у деякі закони України для забезпечення офіційного опублікування законів України й інших нормативно-правових актів у першому читанні проголосували 240 народних депутатів.
Після цього, на вимогу фракцій "Народного фронту" і Радикальної партії було оголошено перерву для проведення наради, на яку запросили керівництво Блоку Петра Порошенка.
Попередню нараду БПП проігнорував.
Нагадаємо, що вранці 5 липня під час рейтингового голосування питання про звільнення і призначення членів ЦВК підтримали тільки 189 нардепів. Коаліційна фракція "Народного фронту" дала лише 10 голосів.
Після цього, Блок Петра Порошенко відмовився брати участь у голосуваннях.
Відзначимо, що лідер "Самопомочі" Олег Березюк заявив, що так влада намагається запустити процес позачергових виборів.
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