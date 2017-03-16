Гавайський суд призупинив виконання нового міграційного указу Трампа
Постанова президента США, яка посилює імміграційний режим для громадян низки мусульманських країн, мала б набути чинності 16 березня, пише Deutsche Welle.
Трамп підписав цей документ після того, як його попередній аналогічний указ був заблокований федеральним судом в Сіетлі (штат Вашингтон).
Нова версія документу передбачала заборону на в'їзд у Сполучені Штати протягом найближчих 90 днів громадян шести держав - Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену. Указ передбачав також припинення прийому біженців у США протягом 120 днів.
У порівнянні з попередньою постановою Трампа, з чорного списку країн був виключений Ірак.
Крім того, дія нового указу не мала поширюватися на тих, у кого вже є в'їзні документи в США, зокрема візи, а також вид на проживання в Сполучених Штатах.
Як повідомлялось, Трамп в понеділок 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн.
П'ять американських штатів подали позови, оскарживши конституційність нового указу президента Трампа, яким призупиняється в'їзд в США громадян декількох країн, де більшість населення складають мусульмани.
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